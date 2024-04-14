Экстренные службы на место вызвали прохожие: популярный телеведущий умер во время выгула собаки

Популярный телевизионный журналист, репортер, ведущий утренних, новостных и спортивных шоу Нейтан Темплтон умер в Австралии. Его труп обнаружили в парке около реки, передает «Российская газета» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Смерть Темплтона носит загадочный характер. Журналист 9 апреля прогуливался в парке пригорода австралийского Джелонга около реки. Он выгуливал собаку и в какой-то момент скончался. Экстренные службы на место инцидента вызвали прохожие.

По данным полиции, на теле шоумена не были обнаружены признаки криминальной составляющей смерти. Однако правоохранители не исключают, что они могут появиться.

Нейтан не дожил чуть меньше месяца до своего дня рождения. 9 мая ему должно было исполниться 45 лет.

Ранее сообщалось о смерти 83-летнего модельера Роберта Кавалли. При этом год назад он стал отцом в шестой раз.