Умер композитор Владимир Романычев

Умер советский и российский композитор Владимир Романычев. Ему было 73 года.

Сообщение о смерти артиста появилось на портале Kino-teatr.ru. Предположительно, Романычев скончался еще 10 октября, однако об этом стало известно только сегодня.

Причина смерти композитора, а также дата похорон и место, где состоится прощание, не уточняются.

Владимир Романычев родился 14 апреля 1950 года. В 1975 году получил диплом Московской консерватории. Работал на радио звукорежиссером и композитором. Композитор является автором музыки для мелодрамы «Репете», комедии «Охламон» и других. Кроме того, он написал музыкальные заставки для различных телепередач и и радиоспектаклей.

Ранее мы писали, что чехословацкая и словацкая актриса кино, театра и ТВ Ева Суханкова умерла в Братиславе 12 октября на 93-м году жизни. Последние годы звезда множества фильмов и сериалов провела в доме престарелых.

Также стало известно о смерти французского актера кино и театра Анри Серра. Ему было 93 года. Российскому зрителю артист известен ролью в фантастической кинокомедии «Фантомас против Скотланд-Ярда».