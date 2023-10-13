Актриса Ева Суханкова умерла в возрасте 92-х лет в доме престарелых

Чехословацкая и словацкая актриса кино, театра и ТВ Ева Суханкова умерла в Братиславе 12 октября. Ей было 92 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на иностранные источники.

Как стало известно, последние годы звезда множества фильмов и сериалов провела в доме престарелых. Там она и встретила свой конец. Суханкова перебралась к ровесникам после того, как потеряла супруга Алоиза в 2011 году. Тогда же уехал в Канаду и ее сын.

Причина смерти артистки не разглашается. Предварительно, все могло произойти по естественным причинам.

Отметим, что за свою карьеру Суханкова сыграла в более 100 различных проектах. Поклонникам она запомнилась по ролям в «Портрете Дориана Грея», «Асмодее», «Катарине», «Учительнице», «Сюзанне», «Преждевременном лете» и других.

Ранее стало известно о смерти французского актера Анри Серра. Он скончался в возрасте 92-х лет.

Кроме того, ушел из жизни и 52-летний актер из «Обители зла» и «Стартрека» Кен Лэлли. На его счету было около 85-ти успешных проектов.