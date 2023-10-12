Умер актер из «Фантомаса» Анри Серр

Французский актер кино и театра Анри Серр умер на 93-м году жизни. Отечественному зрителю артист известен ролью в фантастической кинокомедии «Фантомас против Скотланд-Ярда». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на издание La Dépêche du Midi.

По данным источника, мужчина ушел из жизни 9 октября в своем доме в коммуне Сен-Жан-дю-Брюэль. Информации о причине смерти пока нет.

Напомним, что Серр родился в 1931 году в Сете на юге страны. Его карьера началась с кабаре. После он познакомился с режиссером Франсуа Трюффо, который пригласил его сыграть одну из главных ролей в фильме «Жюль и Джим». После этого он решил строить кинокарьеру.

За свою жизнь Анри сыграл в более чем 70-ти кинокартинах. Зрителям он запомнился по ярким ролям в фильмах «Улица долгого ожидания», «Роман конокрада», «На прицеле у смерти», «Смертельно опасный мистер Фрост», «Затухающий огонек», «Гонконг, прощай».

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