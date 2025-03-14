Умер композитор и заслуженный деятель искусств КБР Заур Жириков. О смерти Заура сообщил глава КБР Казбек Коков в Telegram-канале.

14 марта глава КБР опубликовал новость о кончине композитора и автора песен «Береза на Кавказе», «К тебе», «Вернись, весна». Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

«Искренне соболезную родным и близким, друзьям и коллегам замечательного композитора и прекрасного человека Заура Жирикова, который своим творчеством внес большой вклад в развитие культуры Кабардино-Балкарии», — написал Казбек.

Ранее в Новосибирске нашли мертвым в туалете журналиста Юрия Фомиченко. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в возрасте 93 лет умерла композитор и автор музыки к «Маугли» София Губайдулина.