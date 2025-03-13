В возрасте 93 лет умерла композитор и автор музыки к «Маугли» София Губайдулина

Умерла София Губайдулина – композитор и автор музыки к мультфильму «Маугли». Ей было 93 года.

О смерти сообщила мэрия Казани.

Губайдулина была почетным гражданином Казани, заслуженным деятелем искусств РСФСР.

«С глубокой болью мы узнали о кончине Софии Асгатовны Губайдулиной. София Асгатовна была человеком-эпохой, выдающимся композитором современности и человеком выдающихся личных качеств», - говорится в сообщении.

В мэрии выразили благодарность композитору за то, что она находила время приезжать в город своей юности и уделяла внимание начинающим музыкантам.

Имя Губайдулиной носит Центр современной музыки в Казани. В 2011 году ее внесли в Книгу Почета города.

О причинах смерти не говорится. Дата прощания пока не называется.

Губайдулина родилась в городе Чистополь. Окончила Казанскую консерваторию по классу фортепиано, потом – Московскую консерваторию, дальше – аспирантуру. Написала музыку к более двум десяткам фильмов: «Чучело», «Вертикаль». Была удостоена множества наград, в том числе ордена Дружбы и ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

Ранее сообщалось о смерти 78-летней балерины Тамиллы Ширалиевой. Причиной ухода из жизни стало обширное кровоизлияние в мозг.