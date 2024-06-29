Умер комедийный актер Мартин Мулл, озвучивший «Симпсонов» и «Гриффинов». Об этом сообщает «Российская газета».

На 81-м году жизни в Лос-Анджелесе скончался актер Мартин Мулл. О смерти рассказала дочь артиста — Мэгги. По словам девушки, ее отец скончался дома «после мужественного сражения с болезнью».

Мартин Мулл родился в 1943 году в США. Он начинал свою творческую карьеру как исполнитель кантри песен. Позже Мулл попал на телевидение, снявшись в ток-шоу «Папоротник сегодня ночью». На счету актера более 120 ролей, он также озвучивал Сета в «Симпсонах» и мистера Харриса в «Гриффинах».

Ранее мы писали о том, что в Нью-Йорке возрасте 55 лет скончался хип-хоп продюсер Роб Стоун.

Мы также рассказывали о смерти киргизского мультипликатора Сагынбека Ишенова. Ему было 90 лет.