Умер художник-постановщик «Стражей Галактики» Рэй Чан

Ушел из жизни художник-постановщик Marvel Studios Рэй Чан. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании.

56-летний декоратор умер в своем доме в Уэльсе. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Президент Marvel Studios Кевин Файги назвал Чана «талантливым сотрудником, привносившим творческий подход и внимание к деталям в каждый кадр каждого фильма, над которым он работал».

Стоит отметить, что Рэй Чан работал над такими кинопроектами, как «Чужой против Хищника», «Робин Гуд», «Тор 2», «Мстители» и «Стражи Галактики».

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