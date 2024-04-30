Опубликовано 30 апреля 2024, 18:44
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Умер художник-постановщик «Стражей Галактики» Рэй Чан
В возрасте 56 лет умер художник-постановщик «Стражей Галактики» Рэй Чан .
© Freepik
Ушел из жизни художник-постановщик Marvel Studios Рэй Чан. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании.
56-летний декоратор умер в своем доме в Уэльсе. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.
Президент Marvel Studios Кевин Файги назвал Чана «талантливым сотрудником, привносившим творческий подход и внимание к деталям в каждый кадр каждого фильма, над которым он работал».
Стоит отметить, что Рэй Чан работал над такими кинопроектами, как «Чужой против Хищника», «Робин Гуд», «Тор 2», «Мстители» и «Стражи Галактики».
Ранее стало известно, что скончался южноафриканский бывший чемпион мира по боксу по трем версиям Дингаан Тобела.
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