Во Франции умер победитель Каннского кинофестиваля, режиссер Лоран Канте

Умер французский режиссер, сценарист и актер Лоран Канте. Две недели назад ему исполнилось 63 года.

Причина, по которой артист ушел из жизни, не раскрывается. Известно, что его смерть наступила 25 апреля, сообщает The Guardian.

Канте получил профильное образование в университетах Марселя и Парижа. Карьеру начал на телевидении, а в киноиндустрии дебютировал в 1999 году.

В 2008 году его драма «Класс» стала победителем Каннского Международного кинофестиваля. Всего режиссер удостоился порядка 70 различных наград и номинаций.

В его фильмографии значатся картины «Пляжные игры», «Артур Рембо», победитель Венецианского кинофестиваля «Тайм-аут» и другие значимые для французского кинематографа проекты.

Ранее в Красноярском драматическом театре сообщили о смерти народного артиста России Василия Решетникова. Ему было 73 года. Причина смерти актера не раскрывается.