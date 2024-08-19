Умер художник-постановщик фильма «Через тернии к звездам» Константин Загорский. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru.

18 августа на 92-м году жизни умер Константин Загорский. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о дате церемонии прощания.

Загорский — советский художник кино, член Союза кинематографистов РФ, лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры. Одной из первых работ умершего стала сказка «Волшебная лампа Аладдина» с Борисом Быстровым в главной роли.

Также он работал над фильмами «Через тернии к звездам», «Аленький цветочек», «Отроки во Вселенной».

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