Сердечная недостаточность: бывшая жена племянника Никиты Михалкова раскрыла причину его смерти

Журналист Дмитрий Кончаловский ушел из жизни 14 августа. До сегодняшнего дня не была известна причина его смерти. В беседе с журналистами ее раскрыла бывшая возлюбленная почившего племянника Никиты Михалкова.

Церемония прощания с журналистом состоялась в Москве. Ее посетила экс-супруга Кончаловского Ольга Спиркина. В беседе с журналистами StarHit она сообщила, что 61-летний мужчина умер во сне. Причиной его ухода из жизни стала сердечная недостаточность.

Также Ольга раскрыла подробности обнаружения Кончаловского. Оказывается, к тому моменту живот покойного по какой-то причине сильно раздуло. Другие родственники журналистка детали его кончины не приводили.

Ранее сообщалось, что на церемонию прощания с Кончаловским пришло не так много людей. Из-за маленькой площади зала не все желающие смогли проводить журналиста в последний путь.