Умерла актриса из «Мой прекрасной няни» Ольга Блок-Миримская. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».

18 мая скончалась актриса Ольга Блок-Миримская, ей было 70 лет. Причина смерти знаменитости не уточняется.

Ольга Блок-Миримская родилась 1 сентября 1954 года в Петрозаводске. Свое детство она провела в Крыму, где поступила на режиссёрско-театральное отделение Крымского училища культуры. В 1982 году актриса родила дочь и переехала в Москву.

Уже в Москве Блок-Миримская начала работать в труппе Театра-студии под руководством Олега Табакова, в 2006 году ей присвоили звание Народной артистки России.

За свою карьеру актриса исполнила более 30 ролей в театре и кино. Так, Миримская запомнилась ролью Шуры, двоюродной сестры Вики в сериале «Моя прекрасная няня».

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