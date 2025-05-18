Актер из «Бандитского Петербурга» Александр Кабанов умер в 69 лет

Умер актер Александр Кабанов, известный зрителям по сериалам «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Ему было 69 лет.

«18 мая ушел из жизни артист Александр Анатольевич Кабанов», — говорится в некрологе Театра-фестиваля «Балтийский дом» в соцсети «ВКонтакте».

Официальная причина смерти артиста не раскрывается. Также нет информации о том, когда состоятся похороны и церемония прощания.

Александр Кабанов родился в семье театрального танцовщика. Родители отдали его в интернат, где в старших классах он стал руководить самодеятельным театральным коллективом.

В 1981 году будущая звезда российских сериалов окончил ЛГИТМиК и поступил на службу в Ленинградский ТЮЗ имени Брянцева.

В 1999 году Кабанова приняли в труппу Театра-фестиваля «Балтийский дом». Помимо основной работы он также преподавал актерское мастерство на кафедре режиссуры в Театральной Академии.

Александр Кабанов снимался в популярных российских сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Агент особого назначения», «Агент национальной безопасности», «Мажор» и других проектах.

Ранее умер в возрасте 93 лет журналист, автор книг о футболе Брайан Гланвиль.