Умерла знаменитый тренер по фигурному катанию, которая тренировала Авербуха и Валиеву

30 марта в возрасте 74 лет умерла заслуженный тренер по фигурному катанию Наталья Дубинская. Она воспитала множество чемпионов на всероссийском и международном уровне: под ее руководством занимались Илья Авербух и Камила Валиева.

О смерти Натальи Дубинской сообщил в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) ее сын, Денис Самохин.

В последние четыре года тренер боролась с боковым амиотрофическим склерозом. Болезнь забрала у нее «силу, энергию, любимую работу, возможность двигаться и дышать», пояснил ее сын.

Старт карьеры тренера у нее начался в Электростали — туда Дубинская поехала по распределению, окончив институт физической культуры. На протяжении семи лет она ездила из Новогиреево в Подмосковье. Тогда Наталье Петровне нужно было зарекомендовать себя, поэтому она тренировала на открытом льду, хотя в городе уже построили дворец спорта. После проявления выдержки и упорства она начала работать в более комфортных условиях.

Под ее руководством в областном «Динамо» ее подопечные достигли больших успехов. Дубинская тренировала Елену Ильиных, Никиту Кацалапова, Екатерину Куракову, братьев Успенских, Александра Шубина и многих других именитых спортсменов.

Наталья Дубинская была чемпионкой РСФСР среди юниоров-одиночниц (1963 год), серебряным призером первенства РСФСР среди юниоров в парном катании (1964), неоднократной победительницей и призером первенства Московской области в одиночном катании.

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