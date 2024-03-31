Скончалась больше месяца назад: участница «Дома-2» Либерж Кпадону умерла в полном одиночестве

Участница «Дома-2» Либерж Кпадону скончалась при невыясненных обстоятельствах. О ее смерти сообщила коллега по лобному месту Анна Якунина, передает StarHit.

Кпадону нашли мертвой в собственной квартире. Сегодня, 31 марта, соседи почувствовали неприятный запах из жилища девушки и вызвали сотрудников МЧС. Спасатели вскрыли дверь и обнаружили в помещении бездыханное тело знаменитости. Либерж скончалась в полном одиночестве и пролежала 41 день дома.

Сегодня вечером информацию о смерти участницы «Дома-2» подтвердила другая ее коллега Алина Устиненко. По ее словам, родители девушки еще ничего не знают о случившемся.

«Все правда. 41 день назад. Малышка, покойся с миром. Ничего не могу говорить, просто нет никаких слов. Сейчас главное дозвониться, достучаться до родителей. Они не в курсе и ничего еще не знают», — рассказала Алина.

Ранее сообщалось, что бывший участник «Дома-2» 39-летний Александр Задойнов вышел на связь. Сейчас мужчина находится в зоне СВО.