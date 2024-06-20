Умер канадский актер из «Голодных игр» Дональд Сазерленд. Об этом сообщает Telegram-канал «КАРО».

Актер Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет в Майами после длительной болезни. Дата похорон актера пока не называется.

Дональд Сазерленд сыграл более 200 ролей в кино и сериалах. Он является лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус». Наибольшую известность актеру принесла роль президента Кориолана Сноу в серии фильмов «Голодные игры».

Сазерленд получил в 2018 году «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

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