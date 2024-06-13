Найдено тело бразильского певца Нахима, погибшего при странных обстоятельствах. Об этом сообщает «Российская газета».

Актер, телеведущий и певец из Бразилии Нахим найден мертвым у себя дома. Тело 71-летнего артиста нашли утром 13 июня. Причины смерти пока неизвестны, но полицейские заявили, что обстоятельства, при которых умер певец, кажутся странными.

Среди одной из версий причин смерти называют падение музыканта с лестницы.

Нахим Хорхе Элиас Жуниор собрал свою первую музыкальную группу еще учась в школе. Какое-то время он занимался мотогонками, но вскоре из-за травмы вернулся в творческую сферу. В 80-х он записал несколько синглов, за всю карьеру певец спел более 100 песен. Самыми известными треками Нахима стали Dá Coração, Coração de Melão и Taka Taka.

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