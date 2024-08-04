Умер известный по фильмам «Рэмбо» и «Гринч» художник-гример Леонард Энгельман. Об этом сообщает «Российская газета».

Леонард Энгельман скончался 1 августа в больнице Лос-Анджелеса. Ему было 83 года. Причины смерти артиста не разглашаются.

Энгельман — известный художник по гриму, он успел поработать над 80 картинами. Среди них: «Гринч», «Бэтмен и Робин», «Остров доктора Моро», «Рокки 4» и «Рэмбо: Первая кровь 2».

Более 30 лет Энгельман работал личным визажистом певицы Шер, он также оказывал услуги для актрис Дебры Уингер и Мег Райан. У гримера остались его жена, трое детей и шестеро внуков.

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