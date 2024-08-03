Умер актер из сериала «Кухня» Вячеслав Гилинов. Об этом сообщает aif.ru.

3 августа стало известно о смерти заслуженного артиста России Вячеслава Гилинова. Коллектив Театра им. Н. В. Гоголя, где актер работал в последнее время выразил соболезнования поклонникам и родственникам Гилинова.

«На протяжении более 60 лет был предан одной сцене, создав десятки ярких, запоминающихся образов», — сказано в некрологе.

Отмечается, что актер скончался на 92-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Вячеслав Гилинов сыграл десятки ролей в театре и кино. Одними из самых известных работ, в которых снимался актер стали сериалы «Кухня», «Моя прекрасная няня» и «Остановка по требованию».

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