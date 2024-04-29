Умер грузинский актер из фильма «Покаяние» Тристан Саралидзе

После тяжелой болезни умер 68-летний актер из фильма «Покаяние» Тристан Саралидзе. Об этом сообщает ТАСС.

Умер 68-летний актер, сыгравший докладчика на балконе в культовом фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние», Тристан Саралидзе. Что стало причиной смерти — не уточняется. При этом источник сообщает, что артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Тристан родился 25 мая 1956 года в Грузии. С 1978 года он работал в Тбилисском академическом театре имени Шота Руставели. В 1984 году артист снялся в советском фильме «Приказано взять живым». В том же году его пригласили на съемки «Покаяния».

В 2003 году умерший появился в литовско-российском сериале «Литовский транзит».

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