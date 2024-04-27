Умер ведущий шоу «Поле чудес» и «Свидание вслепую», отпраздновавший 88-летие

Умер 88-летний ведущий шоу «Поле чудес» и «Свидание вслепую» Грэм «Паук» Уэбб. Как сообщает «Российская газета», звезда экрана ушел из жизни 26 апреля 2024 года.

По данным источника, австралийский шоумен, продюсер и режиссер скончался в университетской больнице города Голд-Коста. Причина смерти не названа, также нет информации о дате и месте похорон.

Грэм Уэбб родился в 19 апреля 1936 года в Австралии. Мужчина начал свою карьеру в 1950-х и вел радиоверсию игры Wheel of Fortune или просто Wheel, которая в России получила название «Поле чудес». Также он был ведущим шоу «Свидание вслепую», где все желающие искали свою любовь. Участниками программы были не только обычные люди, но и звезды шоу-бизнеса, к примеру Арнольд Шварценеггер.

Также «Паук» вел передачи на радио и продюсировал утреннее шоу с клипами известных музыкантов. Он снимал музыкальные видео для AC/DC, Hush и многих других популярных групп, а также занимался озвучкой аудиокниг.

В 1995 году он потерял жену. Супруга ведущего имела серьезный диагноз – рак и умерла, сражаясь с болезнью.

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