Во Франции умер сценарист фильма с Софи Лорен, писатель-детективщик Анри Купон

Умер популярный французский, актер писатель и политик Анри Купон. Ему было 94 года.

Причина смерти деятеля культуры не раскрывается. При этом издание Echo du Mardi сообщило, что родственники приняли решение кремировать тело Купона. Прощание с ним запланировано на 21 мая.

Анри Купон является автором двух десятков детективов и исторических книг. При этом читателям он известен под псевдонимом Арамон.

Он также написал сценарий для популярного французского фильма «Вердикт» с Софи Лорен и Жаном Габеном. Кроме того, в фильмографии Купона есть ленты «Ошибка», «Глаза созданы для плача» и «Браконьер от бога».

Ранее умер советский и российский актер Олег Леваков, известный зрителям по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Ему было 76 лет.