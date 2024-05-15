Умер 76-летний актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Леваков

Умер советский и российский актер Олег Леваков, известный зрителям по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Ему было 76 лет.

Информацию о смерти актера подтвердили в Санкт-Петербургском академическом театре им. Ленсовета. Причина, по которой Леваков ушел из жизни, не раскрывается. О времени прощания и месте похорон не сообщается.

«Мы навсегда сохраним в своих сердцах талант, юмор, человеческое достоинство, безграничную любовь к родному театру и коллегам дорогого нашего Лёлика, Олега Александровича», - говорится в некрологе на сайте театра.

В 1974 году Олег Леваков окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и поступил на службу в Театр имени Ленсовета.

Актер начал кинокарьеру в 1970-х годах и сыграл более 80 ролей в различных проектах, включая сериалы «Лермонтов», «Агентство НЛС», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности», «Мажор», «Ивановы-Ивановы» и многих других.

В 2008 году был удостоен звания народного артиста России.

Ранее актер Ростовского музыкального театра Вячеслав Гостищев умер на 92-м году жизни.