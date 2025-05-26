Умер французский актер и лауреат премии «Оскар» Марсель Офюльс. Об этом сообщает зарубежное издание France24.

24 мая 2025 года ушел из жизни режиссер, актер, сценарист и продюсер Марсель Офюльс. Ему было 97 лет. Семья умершего уточняет, что он умер естественной смертью.

Актер родился во Франкфурте в семье режиссера Макса Офюльса. Он начинал карьеру как ассистент на площадке отца.

В числе его работ — «Любовь в двадцать лет», «Два полных дня», «Чувство потери», «Банановая кожура».

Марсель — лауреат и номинант почти двух десятков престижных кинонаград, в том числе и премии «Оскар».

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