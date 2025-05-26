19-летняя блогерша Анна Грейс Фелан умерла от рака мозга. Об этом сообщили ее родственники в соцсети.

19-летняя блогерша ушла из жизни 23 мая 2025 года. Минувшей осенью у Анны выявили глиобластому, врачи с самого начала давали неутешительные прогнозы. В личном блоге она делилась подробностями лечения и демонстрировала позитивный настрой, несмотря на стремительное ухудшение самочувствия.

«Дела идут не очень хорошо. Моя опухоль выросла, и она находится в области, где я не могу дышать. Ее нельзя прооперировать, если вы продолжите молиться за меня, я думаю, что я справлюсь», — писала блогерша.

Перед тем, как узнать о диагнозе, Анна жаловалась на онемение лица, ноги, потерю равновесия и трудности с речью.

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