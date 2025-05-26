Умер Джеймс Паттерсон, сыгравший негритенка в фильме с Любовью Орловой «Цирк». О смерти актера сообщил писатель Николай Беседин в соцсети.

22 мая ушел из жизни актер, писатель и поэт Паттерсон. Что стало причиной смерти — не уточняется. У умершего осталось трое детей.

«Из Соединенных Штатов пришла горестная весть. Скончался известный русский поэт Джеймс Паттерсон. Бывший нахимовец, офицер-подводник, член Союза писателей СССР, он многим запомнился по к/ф «Цирк», где снимался в роли мальша — негритенка, сына героини фильма Диксон Мэрион, которую сыграла Любовь Орлова», — написал Николай.

Беседин вспомнил, что поступал в Литературный институт вместе с Джеймсом. Умерший владел русским языком и выпустил в Москве ряд книг: «Зимние ласточки», «Рождение ливня».

Актер завещал захоронить свой прах в России, где обрели покой его мать, отец и два брата.

Умерший дебютировал в кино в 3 года с ролью в фильме «Цирк». Его последняя роль была в проекте «Седьмой пациент» в 2016 году.

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