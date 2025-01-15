Умер фотожурналист Александр Дроздов. Заслуженному работнику культуры России было 83 года. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского отделения Союза журналистов России.

Информация о кончине мужчины появилась 15 января. Но причины и дата похорон не называются.

«Ушел из жизни выдающийся петербургский мастер фотографии, заслуженный работник культуры РФ Александр Иванович Дроздов», – говорится в сообщении.

Известно, что Александр Дроздов с 1979 года был сотрудником газеты «Ленинградская правда», а потом перешел в «Санкт-Петербургские ведомости». Отмечается, что мужчина был известен фирменным стилем дайджеста «24 часа».

Знакомые фотожурналиста рассказывали, что он занимался любимым делом вплоть до последних дней и вдохновлялся Санкт-Петербургом.

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