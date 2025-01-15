«Была неудачная операция»: раскрыты подробности смерти актера из «Мента в законе» Олега Бойко

Актер Олег Бойко, о смерти которого стало известно 15 января, месяц провел в реанимации. Выяснилось, что он перенес неудачную операцию. Об этом сообщает aif.ru.

О проблемах со здоровьем у звезды «Мента в законе» рассказала его двоюродная сестра Варвара. По ее словам, незадолго до кончины Бойко попал в больницу.

«У него была неудачная операция на сердце, ставили шунт. Около месяца он был в реанимации больницы 67», - поделилась женщина.

Также Варвара отметила, что Олег Бойко был невероятным человеком.

Напомним, что Бойко служил в Рыбинском театре драмы и часто играл роли следователей в российских сериалах. Он появлялся в проектах «Морозов», «Пятницкий. Глава третья», «Балабол-3» и других.

Прощание с актером состоится 15 января в Похоронном доме Хованский.

Ранее умер 65-летний актер из «Жестокой игры» Тони Слэттери.