От сердечного приступа умер 65-летний актер из «Жестокой игры» Тони Слэттери. Об этом сообщает Deadline.

На 66-м году жизни скончался американский комик и актер, известный по роли в фильме «Жестокая игра». 12 января он перенес сердечный приступ, после которого не смог восстановиться.

«С глубокой печалью мы должны сообщить, что актер и комик Тони Слэттери в возрасте 65 лет скончался сегодня, 14 января, после сердечного приступа, случившегося в воскресенье вечером», — сообщила семья умершего.

Артист был постоянным участником импровизационного шоу «Чья это линия?». Также он снимался в фильмах «Друзья Питера» и «Как преуспеть в рекламе».

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