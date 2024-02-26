Умер финансист Джейкоб Ротшильд

На 88-м году жизни скончался британский финансист Джейкоб Ротшильд. Об этом пишет The Independent.

Причина смерти банкира не раскрывается. Ротшильда похоронят в кругу близких в соответствии с еврейскими обычаями. У финансиста осталось четверо детей.

Напомним, Джейкоб Ротшильд родился в 1936 году. Он закончил Итонский колледж и Оксфордский университет. С 1963 по 1980 год он работал в семейном банке N M Rothschild & Sons, позднее стал главой RIT Capital Partners – одного из крупнейших инвестиционных фондов. Чистая стоимость его активов оценивается приблизительно в 2 миллиарда фунтов стерлингов.

В 2002-м банкир был удостоен Ордена Заслуг от королевы Елизаветы II.

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