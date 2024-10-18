Умер экс-директор Федеральной миграционной службы РФ Константин Ромодановский

Умер экс-директор Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский. Его нашли мертвым в доме в районе Серебряного Бора. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, Ромодановский мог умереть из-за последствий гепатита С. В мае 2023 года он завершил лечение и находился на поддерживающей терапии. Другие подробности его ухода из жизни пока не уточняются.

Напомним, что Константин Ромодановский начал работу в органах госбезопасности в 80-х годах. А в 2005 году он занял пост главы Миграционной службы страны. Он был директором вплоть до 2016 года.

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