Умерла на 32-м году жизни звезда шоу «Холостяк» Вероника Мурашкина

Умерла 31-летняя экс-участница шоу «Холостяк» Вероника Мурашкина. Девушка пыталась завоевать сердце актера Ильи Глинникова в пятом сезоне проекта. Подробности узнал Ngs24.ru.

По данным источника, причиной смерти могли стать проблемы с легкими. Четыре года назад Вероника попала ДТП, после чего до конца так и не оправилась. В окружении Мурашкиной рассказали, что ее «собирали по кускам».

Модель долгое время провела в больницах, постоянно лечилась. Но недавно ситуация ухудшилась. Добавились проблемы в семье. Вероника рассталась с мужем, а затем узнала о болезни легких.

«Казалось, что эта беда с ногой уже в прошлом, но пришла новая. Ночью этого светлого человека не стало», - сообщил источник.

Отмечается, что Вероника в последние годы жизни перестала участвовать в фотосъемках и увлеклась рукоделием. Она продавала свои работы в соцсетях.

Ранее умер актер из фильма «Боян Чонос» Игорь Третьяков. Ему было 76 лет. Причина смерти не раскрывается.