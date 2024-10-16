Умер известный на всю Россию джазмен Игорь Бойков

Стало известно о смерти заслуженного работника культуры РФ, известного на всю Россию джазмена Игоря Бойкова. Ему было 86 лет.

О смерти сообщает Lipetskmedia.ru.

Бойков руководил Липецким джазовым оркестром. Был преподавателем и заведующим эстрадного отделения колледжа искусств. В 2020-м Бойков дал последний концерт в качестве художественного руководителя и дирижера Липецкого джазового оркестра, которым руководил с 2004 года.

Бойков награжден медалью «Ветеран труда», знаком Министерства культуры РФ «За отличную работу». В 2006 году ему присвоили звание заслуженного работника культуры РФ.

В интервью aif.ru Бойков говорил, что ему есть, чем гордиться. За 40 лет работы он выпустил учеников, ставших выдающимися музыкантами. Достижением джазмен счел и то, что сохранил оркестр. Бойков говорил: «Дело мое не умрет даже после меня».

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