Его аккордеон звучит в фильме «Индиана Джонс»: музыкант Гай Ключевсек умер от нейроэндокринного рака

Американский музыкант, композитор и продюсер Гай Ключевсек ушел из жизни. Причиной его смерти стал нейроэндокринный рак, передает Dignity Memorial. Аккордеонист сражался с ним несколько лет.

Гай появился на свет в 1947 году в Питтсбурге. Он учился в нескольких вузах, среди которых был и Калифорнийский институт искусств.

За годы творчтества Ключевсек записал 20 сольных пластинок, три альбома в рамках проекта Accordion Tribe и десятки пластинок в качестве сайдмена. Аккардеон американского музыканта можно услышать в линейках фильмов об Индиане Джонсе, «Приключениях Тинтина» и других популярных лентах.

Ранее сообщалось о смерти художника-постановщика «Звездных войн» и «Индианы Джонса» Лесли Дилли. Он скончался в возрате 84 лет из-за Альцгеймера.