Умер четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый фигурист-одиночник, который был отправлен на Олимпийские игры в Австрии, умер на 80-м году жизни. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о месте и времени церемонии прощания.

Отметим, что Валерий так и не доехал до Олимпийских игр в 1964 году из-за полученной на тренировке травмы. После завершения спортивной карьеры он был художественным руководителем «Цирка на льду» и работал детским тренером.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования близким, родным, коллегам, ученикам Валерия Ивановича Мешкова. Память об этом удивительном и светлом человеке будет жить в наших сердцах», — сказано в некрологе.

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