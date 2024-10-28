Ушел из жизни бронзовый призер чемпионата СССР по хоккею Валерий Пономарев

В Челябинске умер бывший защитник и тренер челябинского «Трактора» Валерий Пономарев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Коллектив хоккейного клуба „Трактор“ выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Михайловича. Мы всегда будем помнить нашего легендарного игрока и наставника», — сказано в заявлении.

Экс-хоккеист скончался в возрасте 76 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Валерий Пономарев выступал за «Трактор» на протяжении 15 сезонов — с 1965 по 1980 годы. Он принял участие в 585 матчах, забросил 79 шайб и сделал 55 результативных передач. В 1977 году защитник стал бронзовым призером чемпионата СССР.

При жизни был удостоен званий мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР.

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