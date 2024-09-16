Умер брат Майкла Джексона Тито

Умер брат певца Майкла Джексона Тито. Мужчине было 70 лет. Об этом сообщает американская газета Variety.

Источник выяснил, что артисту стало плохо во время поездки Англию. Друг семьи Джексонов Стив Мэннинг рассказал, что у него случился сердечный приступ. При этом официальная причина смерти еще не установлена.

Новость о смерти музыканта также подтвердил его племянник Сигги Джексон.

Как и знаменитый брат Майкл, Тито был певцом. Он выступал с группой The Jackson 5. Позже был участником обновленного коллектива Jacksons. Всего неделю назад он вместе с братьями выходил на сцену в Англии.

На данный момент неизвестно, были ли у музыканта хронические заболевания или другие проблемы со здоровьем.

Ранее умер актер Ибсен Мартинес. Ему было 72 года. Отмечается, что причиной кончины стал сердечный приступ.

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