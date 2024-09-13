«Вчера был на Байконуре, а сегодня его нет»: умер любимый зять Леры Кудрявцевой
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Ведущая Лера Кудрявцева сообщила о смерти 57-летнего зятя Дмитрия Жукова. Трагедия произошла на следующий день после его возвращения с космодрома Байконур.
Подробностями Кудрявцева поделилась в Telegram-канале.
«Умер мой любимый зять (бывший муж моей родной сестры). Вчера вернулся с Байконура, а сегодня утром остановилось сердце», - рассказала ведущая и добавила, что находится «в шоке».
По признанию Кудрявцевой, Жуков был одним из очень дорогих для нее людей.
«Папа моего любимого племянника. Офигенный человек», - написала Лера.
Жуков работал руководителем пресс-службы Центра управления полетами, всю жизнь посвятил космосу.
Лера назвала умершего «умнейшим человеком», который знал «удивительные истории про космос». Она вспомнила, как Жуков пел и играл на гитаре.
«Вчера был на Байконуре, а сегодня его нет», - заключила она.
Ранее сообщалось, что Кудрявцева набросилась с критикой на певицу Люсю Чеботину. Она осталась разочарована знакомством с исполнительницей.