«Вчера был на Байконуре, а сегодня его нет»: умер любимый зять Леры Кудрявцевой

Ведущая Лера Кудрявцева сообщила о смерти 57-летнего зятя Дмитрия Жукова. Трагедия произошла на следующий день после его возвращения с космодрома Байконур.

Подробностями Кудрявцева поделилась в Telegram-канале.

«Умер мой любимый зять (бывший муж моей родной сестры). Вчера вернулся с Байконура, а сегодня утром остановилось сердце», - рассказала ведущая и добавила, что находится «в шоке».

По признанию Кудрявцевой, Жуков был одним из очень дорогих для нее людей.

«Папа моего любимого племянника. Офигенный человек», - написала Лера.

Жуков работал руководителем пресс-службы Центра управления полетами, всю жизнь посвятил космосу.

Лера назвала умершего «умнейшим человеком», который знал «удивительные истории про космос». Она вспомнила, как Жуков пел и играл на гитаре.

«Вчера был на Байконуре, а сегодня его нет», - заключила она.

Ранее сообщалось, что Кудрявцева набросилась с критикой на певицу Люсю Чеботину. Она осталась разочарована знакомством с исполнительницей.