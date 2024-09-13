Актер Ибсен Мартинес умер от сердечного приступа в возрасте 72 лет

Венесуэльский актер Ибсен Мартинес скончался в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

О смерти артиста сообщает elnacional.com и ряд других испанских СМИ. Эту информацию подтвердили также близкие Мартинеса.

Ибсен Мартинес родился в столице Венесуэллы — Каракасе. Будущий артист учился в университете на математика. Позже стал работать журналистом и драматургом. Его работы публиковались в ведущих изданиях страны в 1990-х.

Мартинес написал сценарии почти к 400 эпизодам известного шоу «На этих улицах». Мыльную оперу показывали по ТВ в начале 1990-х.

Мартинес работал в различных СМИ, включая El Nacional, El Universal, Tal Cual, El Mundo, Economía y Negocios, Foreign Policy, El Espectador, Fox News, La Nouvelle Revue Française, Revista de Occident, ABC и La Nación.

Он писал о проблемах венесуэльского народа. Однако злободневные репортажи Мартинеса в последние годы отвергались различными СМИ.

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