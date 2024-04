Умерла вокалистка британской панк-группы The Fall Люси Риммер

Умерла вокалистка популярной британской панк-группы The Fall Люси Риммер. Она выступала с коллективом в период с 1995 по 1996 годы и приняла участие в записи альбома The Light User Syndrome, где исполнила партии ведущего вокала в Birthday и The City Never Sleeps.

На сайте Discogs.com указано, что артистка ушла из жизни 12 апреля, однако известно об этом стало только сейчас.

Причина, по которой Люси ушла из жизни, не раскрывается. Также нет данных о том, где похоронена вокалистка.

Группа The Fall была создана в 1976 году. За время существования коллектива сменилось 66 музыкантов. Единственно неизменным был основатель и вокалист Марк Э. Смит. После его смерти в 2018 году группа распалась.

