Умер бас-гитарист карельской группы Myllärit Роман Ершихин. О смерти музыканта сообщил его коллега Андрей Хабонен в профиле VKонтакте.

В личном блоге Андрей опубликовал фото Романа и сообщил о его смерти. Артист не стал называть причину произошедшего и дату церемонии прощания. Вместо этого он уточнил, что Роман ушел из жизни вслед за другими участниками коллектива.

«Мюллярит стало еще на одного меньше. Рома, жахни там на пятой струне!» — написал Андрей.

Напомним, что в мае 2010 года скончался основатель коллектива Александр Быкадоров, а в апреле 2016 года умер Лео Севец.

Ранее после болезни умерла актриса и участница «АБВГДейки» Татьяна Непомнящая. Артистке было 93 года. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что умер 68-летний заслуженный артист России и отец Марины Король Виктор Герасимов.