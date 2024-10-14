Умер 68-летний заслуженный артист России и отец Марины Король Виктор Герасимов. Певица сообщила о смерти родителя в соцсети.

12 октября ушел из жизни баянист Виктор Герасимов. Что стало причиной смерти — не уточняется. Прощание с музыкантом состоится 16 октября в Челябинском государственном институте культуры.

«Вот и все, я не могу поверить. Мне пока нечего сказать… Папы больше нет», — написала певица, опубликовав снимок отца.

Также на смерть баяниста отреагировали в Челябинском государственном институте культуры.

«На 69-м году жизни скончался музыкант, баянист и педагог, заслуженный артист Российской Федерации, профессор кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования Виктор Геннадьевич Герасимов. Прощание с Виктором Геннадьевичем Герасимовым состоится 16 октября, с 12 00 до 13 00 по адресу ул. Орджоникидзе, 36а», — написала пресс-служба института.

С 1988 года баянист выступал дуэтом с женой, аккордеонисткой Ларисой Герасимовой. Также с ними выступала дочь Марина Король.

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