Умер автор песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев

Умер автор песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит». Об этом сообщает mk.ru.

В возрасте 94 лет скончался поэт и бард Дмитрий Сухарев. Новость о смерти автора стихов к песне «Александра» подтвердил поэт Александр Правиков.

«Понятно, что 94 года, мало кому столько удается и прожить, и написать. Но все же. Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни», — написал он в соцсетях.

Дмитрий Сухарев еще со студенческих лет сочинял стихи для песен. Так, его произведения исполняли известные советские барды Виктор Берковский, Сергей Никитин, Ген Шангин-Березовский, Александр Дулов и многие другие.

Ранее мы писали о том, что стала известна дата и место прощания с пресс-секретарем певца SHAMAN Антоном Коробковым-Землянским.

Мы также писали о смерти основателя ярославского камерного ансамбля «Барокко» Игоря Попкова.