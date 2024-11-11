Скончался основатель ярославского камерного ансамбля «Барокко» Игорь Попков

Ушел из жизни основатель и художественный руководитель ярославского камерного ансамбля «Барокко» Игорь Попков. Соответствующая информация появилась в сообществе Ярославского художественного музея во «ВКонтакте».

«Многие музыкальные открытия состоялись именно благодаря таланту И. В. Попкова», - говорится в сообщении.

88-летний музыкант умер 10 ноября. Причина и обстоятельства его смерти не раскрываются.

Игорь Попков родился в 1936 году. В 1968-м он основал камерный ансамбль при Ярославской областной филармонии. Его участники исполняют произведения эпохи барокко, созданные французскими, итальянскими, немецкими и чешскими композиторами.

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