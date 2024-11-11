Антона Коробкова-Землянского похоронят на Троекуровском кладбище 13 ноября

Антона Коробкова-Землянского похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

Прощание с пресс-секретарем певца SHAMAN Антоном Коробковым-Землянским состоится 13 ноября в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Церемония начнется в 14:00. В тот же день журналиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Напомним, Антон Коробков-Землянский в 2007 году переехал из Красноярского края в Москву, он долгое время работал на Первом канале, с 2015 по 2017 годы был пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а с 2022 года занимал должность руководителя пресс-службы Ярослава Дронова.

Коробков-Землянский умер вечером 9 ноября у себя в квартире. Мужчине резко стало плохо, прибывшие на место медики констатировали смерть. Предварительной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

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