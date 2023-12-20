Певец из Колумбии умер на сцене во время исполнения хита «Никто не вечен», об этом сообщает «Российская газета».

Колумбийская звезда Габриэль Гомес Сапата скончался на мероприятии, которое организовывала местная радиостанция Blue Radio. Музыкант пел на разогреве у коллектива Combo Hispano.

В какой-то момент певец внезапно потерял сознание и упал прямо на сцене. Это произошло, когда он исполнял свой хит «Никто не вечен на этом свете».

На место происшествия прибыли медики, которые доставили Сапата в больницу, однако спасти его не удалось. Причиной смерти музыканта стал сердечный приступ. Родные певца отмечают, что мужчина не жаловался на самочувствие и не страдал хроническими заболеваниями.

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