Раскрыта причина смерти театрального актера Ильи Устюжанинова

4 марта умер 40-летний актер Илья Устюжанинов, который служил в последнее время в театре «Камерная сцена» в подмосковной Лобне. Артист девять лет боролся с раком, пишет ИА Регнум.

Артисту поставили страшный диагноз, когда ему был 31 год. У него диагностировали лимфому третьей стадии. Друзья Устюжанинова организовали сбор средств на лечение: им нужно было собрать около полумиллиона рублей, но сделать это близким артиста так и не удалось.

«Мы не из богатых людей, а поставить на ноги Илью, чтобы он радовался жизни и радовал нас своим жизнелюбием, дело превыше всего. Очень хочу, чтобы Илья выздоровел и был счастливым человеком, забыв о всей этой боли, что он сейчас переносит», — рассказывала близкая подруга Ильи.

Илья тяжело переносил химиотерапию: он сильно похудел, и ему стало тяжело ходить. Прощание с ним прошло 6 марта на первом этаже театра «Камерная сцена».

Напомним, артист играл в детских и взрослых спектаклях. Он запомнился зрителям по образам Белугина в «Женитьбе Белугина», Вакулы в «Ночи перед Рождеством», Селифана в «Мертвых душах», Емели в сказке «По щучьему велению» и другими ролями.