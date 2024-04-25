Умер американский актер российского происхождения Алекс Хассилев

Американский актер и музыкант российского происхождения Алекс Хассилев умер на 92-м году жизни. В последнее время он проживал в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает «Российская газета».

Отметим, что пока неизвестно, что стало причиной смерти артиста. В некрологе не стали раскрывать детали его ухода из жизни, только уточнили, что он скончался 21 апреля. Также нет информации о том, страдал ли он от каких-то болезней.

С юного возраста Алекс стал увлекаться творчеством. Он играл на гитаре, банджо, занимался вокалом. Карьеру Хассилев пытался строить как на сцене, так и в кино. Так, он был сооснователем группы The Limeliters и при этом часто принимал участие в съемках фильмов. Самые известные его работы – «Ведро крови», «Русские идут! Русские идут!», «Напряги извилины» и другие.

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