Ушел из жизни чемпион СССР по футболу в составе «Динамо» Аркадий Николаев

Скончался чемпион СССР по футболу в составе «Динамо» Аркадий Николаев. Информация об этом появилась в Telegram-канале футбольного клуба «Динамо».

Бывший спортсмен умер накануне из-за проблем с сердцем. Предварительная причина смерти 87-летнего чемпиона СССР по футболу — острая сердечная недостаточность.

Прибывшая на место бригада скорой помощи не обнаружила никаких признаков насильственной смерти.

Напомним, Аркадий Николаев выступал в составе московского клуба «Динамо» с 1959 по 1964 год, сыграв в 119 матчах и забив 20 голов. В составе «бело-голубых» Николаев стал чемпионом СССР по футболу в 1963 году, а также выигрывал золотые и бронзовые медали. Вдобавок в 1961 году в составе «Динамо» спортсмен завоевал золото чемпионата СССР по хоккею с мячом.

За свою карьеру он также играл за ульяновское «Динамо», московский «Локомотив», ярославский «Шинник», саратовский «Сокол» и московские «Крылья Советов».

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