Как умирал Василий Уткин: раскрыты подробности последних дней жизни комментатора

Комментатор Василий Уткин в последние три дня жизни страдал от одышки и ощущения пересохшего рта. 19 марта ему стало хуже, и тогда он вызвал скорую помощь. Но спасти его уже не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, плохо журналисту было еще за несколько суток до смерти. Он рассказывал медикам, что у него наблюдалось сбивчивое дыхание. В день кончины его состояние стало тяжелым. Врачи диагностировали у него тромбоэмболию легочной артерии. Было решено вколоть ему антикоагулянт. Но Уткину лучше не стало.

В больницу Василий поступил уже в критический момент. Его поместили в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ. Ситуацию осложняло еще и то, что у комментатора были ожирение, гипертоническая болезнь и пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. В первый раз его сердце остановилось примерно за час до смерти. Его удалось откачать, но ненадолго. В 18:01 врачи констатировали его кончину.

Ранее появилась информация, что Василий Уткин за две недели до смерти начал усиленно худеть. Прийти в форму он решил после четырех месяцев уговоров медиков.